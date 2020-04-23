Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз по динамике учетной ставки. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно прогнозу, НБУ ожидает снижение учетной ставки до 7% в течение этого года.

Как отметил Смолий, оценивая возможную скорость движения до этой отметки, НБУ будет учитывать ход переговоров с МВФ, развитие ситуации с коронавирусом и темпы свертывания карантинных мер, а также антикризисных мера правительств и центральных банков других стран.

"Национальный банк не исключает возможности и большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантинных мер и ослабления деловой активности будут существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем мы ожидаем сейчас", - добавил он.

Напомним, в конце января Национальный банк Украины (НБУ) изменил прогноз по динамике учетной ставки. Как заявил глава НБУ Яков Смолий, благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране планы стали более амбициозные. По его словам, если инфляция стабилизируется в целевом коридоре, то НБУ снизит ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% оценивался новый нейтральный уровень учетной ставки.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года.