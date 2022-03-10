НБУ обновил перечень системно важных банков

Национальный банк По результатам ежегодного пересмотра обновил перечень системно важных банков. В перечень системно важных банков вернулся Кредобанк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

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