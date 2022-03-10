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НБУ обновил перечень системно важных банков

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Украина, Четверг 10 марта 2022 14:58
НБУ обновил перечень системно важных банков Фото: НБУ обновил перечень системно важных банков
Автор: Александр Белоус

Национальный банк По результатам ежегодного пересмотра обновил перечень системно важных банков. В перечень системно важных банков вернулся Кредобанк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Итак, в обновленном перечне 14 учреждений:

  • А-Банк
  • Альфа-банк
  • Кредобанк
  • ОТП банк
  • Ощадбанк
  • Пивденний
  • Приватбанк
  • ПУМБ
  • Райффайзен Банк
  • Таскомбанк
  • Укргазбанк
  • Укрэксимбанк
  • Укрсиббанк
  • Универсал банк.

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