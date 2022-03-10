НБУ обновил перечень системно важных банков
Фото: НБУ обновил перечень системно важных банков
Национальный банк По результатам ежегодного пересмотра обновил перечень системно важных банков. В перечень системно важных банков вернулся Кредобанк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Итак, в обновленном перечне 14 учреждений:
- А-Банк
- Альфа-банк
- Кредобанк
- ОТП банк
- Ощадбанк
- Пивденний
- Приватбанк
- ПУМБ
- Райффайзен Банк
- Таскомбанк
- Укргазбанк
- Укрэксимбанк
- Укрсиббанк
- Универсал банк.
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