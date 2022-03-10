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НБУ оновив перелік системно важливих банків

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Україна, Четвер 10 березня 2022 14:58
НБУ оновив перелік системно важливих банків Фото: НБУ оновив перелік системно важливих банків
Автор: Олександр Білоус

Національний банк За результатами щорічного перегляду оновив перелік системно важливих банків. До переліку системно важливих банків повернувся Кредобанк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Отже, в оновленому переліку 14 установ:

  • А-Банк
  • Альфа-банк
  • Кредобанк
  • ОТП банк
  • Ощадбанк
  • Південний
  • Приватбанк
  • ПУМБ
  • Райффайзен Банк
  • Таскомбанк
  • Укргазбанк
  • Укрексімбанк
  • Укрсиббанк
  • Універсал банк.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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