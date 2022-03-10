НБУ оновив перелік системно важливих банків
Фото: НБУ оновив перелік системно важливих банків
Національний банк За результатами щорічного перегляду оновив перелік системно важливих банків. До переліку системно важливих банків повернувся Кредобанк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Отже, в оновленому переліку 14 установ:
- А-Банк
- Альфа-банк
- Кредобанк
- ОТП банк
- Ощадбанк
- Південний
- Приватбанк
- ПУМБ
- Райффайзен Банк
- Таскомбанк
- Укргазбанк
- Укрексімбанк
- Укрсиббанк
- Універсал банк.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.