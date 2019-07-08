НБУ обнародовал рейтинг банков по количеству отделений

По состоянию на 1 июля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков, не изменившись по сравнению с прошлым кварталом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные квартальной отчетности Национального банка.

Количество действующих структурных подразделений за второй квартал 2019 года сократилось на 180 - с 8449 до 8269 отделений.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных "Ощадбанке" (2487) и "ПриватБанке" (1987). Далее с большим отрывом идут частные "Райффайзен Банк Аваль" (502) и "УкрСиббанк" (298). На пятом месте находится "Альфа-банк" (250).

Топ-20 банков по количеству отделений:

Данные: НБУ

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков, что на один меньше, чем на начало года (77). Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2019 года сократилось на 60 - с 8509 до 8449 отделений.