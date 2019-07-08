НБУ оприлюднив рейтинг банків за кількістю відділень

Станом на 1 липня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків, не змінившись у порівнянні з минулим кварталом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані квартальної звітності Національного банку.

Кількість діючих структурних підрозділів за другий квартал 2019 року скоротилася на 180 - з 8449 до 8269 відділень.

Найбільше відділень, як і раніше, в державних "Ощадбанку" (2487) і "ПриватБанку" (1987). Далі з великим відривом йдуть приватні "Райффайзен Банк Аваль" (502) та "УкрСиббанк" (298). На п'ятому місці знаходиться "Альфа-банк" (250).

Топ-20 банків за кількістю відділень:

Дані: НБУ

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилася на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків, що на один менше, ніж на початок року (77). Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2019 року скоротилося на 60 - з 8509 до 8449 відділень.