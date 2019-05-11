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НБУ обнародовал карту проникновения банков по регионам

Новости » Экономика    11.05.2019 - 17:02
НБУ обнародовал карту проникновения банков по регионам
Фото: касса в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше всего банковских отделений в Киеве и Днепропетровской области

Национальный банк обнародовал карту с количеством банковских отделений по областям Украины. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за май.

По данным НБУ, количество действующих структурных подразделений банков по состоянию на 1 апреля 2019 года составило 8449. Больше всего отделений работало в Киеве - 1111 и Днепропетровской области - 775.

Действующие структурные подразделения банков в отдельных регионах на 1 апреля 2019 года:

НБУ обнародовал карту проникновения банков по регионам

bank.gov.ua

Как отметили в НБУ, в І квартале банковский сектор в целом прекратил сокращать численность персонала. Частные банки и "ПриватБанк" увеличивали численность, а государственные и иностранные - сокращали. Всего в банках Украины работало 133,2 тысяч штатных сотрудников.

НБУ обнародовал карту проникновения банков по регионамbank.gov.ua

Отметим, по данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков, что на один меньше, чем на начало года (77). Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2019 года сократилось на 60 - из 8509 до 8449 отделений.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2018 года уменьшилась на 233,2 тысяч человек. По оценке Государственной службы статистики, численность наличного населения в Украине на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тысяч человек.

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