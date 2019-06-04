ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ обнародовал годовой отчет с результатами выполнения стратегии

Новости » Экономика    04.06.2019 - 13:00
НБУ обнародовал годовой отчет с результатами выполнения стратегии
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк назвал главные цифры за 2018 год

Национальный банк Украины обнародовал годовой отчет за 2018 год, который посвящен результатам реализации среднесрочной Стратегии Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, Стратегия НБУ была принята весной 2018 года и определила семь ключевых целей деятельности на ближайшие годы, а также действия для их достижения, критерии и сроки досягаемости, ключевые активности и измеряемые результаты.

В отчете НБУ отмечается, что по итогам 2018 года инфляция снизилась до 9,8% г/г. Это самый низкий за последние пять лет показатель. "Достичь этого уровня удалось прежде всего благодаря жесткой монетарной политике, которой придерживался Национальный банк. В течение прошлого года регулятор, реагируя на проінфляційні факторы, повышал учетную ставку четыре раза - в целом на 3,5 в. п. до 18,0% годовых", - сообщили в НБУ.

Центробанк прогнозирует, что инфляция постепенно будет замедляться и в дальнейшем. НБУ ожидает, что она снизится до 6,3% на конец 2019 года, войдет в пределы целевого диапазона (5%± 1. п.) в начале 2020 года и достигнет 5% уже под его конец.

"Именно поддержание инфляции на низком и стабильном уровне станет фундаментом для устойчивого роста украинской экономики", - уверены в НБУ.

Кроме того, международные резервы в 2018 году достигли пятилетнего максимума, их объем по состоянию на начало 2019 года составил 20,8 млрд долларов. "Национальный банк имел возможность наращивать резервы за счет благоприятной ситуации на валютном рынке", - говорится в отчете.

Как отметили в НБУ, ключевым событием 2018 года с точки зрения содействия свободному движению капитала стало принятие Верховной радой в июне закона "О валюте и валютных операциях", который Национальный банк разработал совместно с экспертами Проекта технической помощи Европейского Союза. На выполнение закона НБУ разработал новую либеральную и прозрачную систему валютного регулирования, которая состоит из восьми основных постановлений НБУ. "Около 30 валютных ограничений, которые годами сдерживали развитие бизнеса и приток инвестиций, были отменены вместе с введением закона в действие 7 февраля 2019 года", - отмечается в документе.

НБУ обнародовал годовой отчет с результатами выполнения стратегии

Напомним, международные резервы Украины в течение 2018 года увеличились на 2 011,98 млн долларов (на 10,7%) - с 18 808,45 млн долларов до 20 820,43 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

НБУ назвал количество платежных карточек на каждого украинца НБУ констатировал ухудшение ситуации на финансовых рынках для Украины
Новости Украины Национальный банк Украиныстратегияотчет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь