НБУ обнародовал годовой отчет с результатами выполнения стратегии

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк назвал главные цифры за 2018 год

Национальный банк Украины обнародовал годовой отчет за 2018 год, который посвящен результатам реализации среднесрочной Стратегии Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, Стратегия НБУ была принята весной 2018 года и определила семь ключевых целей деятельности на ближайшие годы, а также действия для их достижения, критерии и сроки досягаемости, ключевые активности и измеряемые результаты.

В отчете НБУ отмечается, что по итогам 2018 года инфляция снизилась до 9,8% г/г. Это самый низкий за последние пять лет показатель. "Достичь этого уровня удалось прежде всего благодаря жесткой монетарной политике, которой придерживался Национальный банк. В течение прошлого года регулятор, реагируя на проінфляційні факторы, повышал учетную ставку четыре раза - в целом на 3,5 в. п. до 18,0% годовых", - сообщили в НБУ.

Центробанк прогнозирует, что инфляция постепенно будет замедляться и в дальнейшем. НБУ ожидает, что она снизится до 6,3% на конец 2019 года, войдет в пределы целевого диапазона (5%± 1. п.) в начале 2020 года и достигнет 5% уже под его конец.

"Именно поддержание инфляции на низком и стабильном уровне станет фундаментом для устойчивого роста украинской экономики", - уверены в НБУ.

Кроме того, международные резервы в 2018 году достигли пятилетнего максимума, их объем по состоянию на начало 2019 года составил 20,8 млрд долларов. "Национальный банк имел возможность наращивать резервы за счет благоприятной ситуации на валютном рынке", - говорится в отчете.

Как отметили в НБУ, ключевым событием 2018 года с точки зрения содействия свободному движению капитала стало принятие Верховной радой в июне закона "О валюте и валютных операциях", который Национальный банк разработал совместно с экспертами Проекта технической помощи Европейского Союза. На выполнение закона НБУ разработал новую либеральную и прозрачную систему валютного регулирования, которая состоит из восьми основных постановлений НБУ. "Около 30 валютных ограничений, которые годами сдерживали развитие бизнеса и приток инвестиций, были отменены вместе с введением закона в действие 7 февраля 2019 года", - отмечается в документе.

Напомним, международные резервы Украины в течение 2018 года увеличились на 2 011,98 млн долларов (на 10,7%) - с 18 808,45 млн долларов до 20 820,43 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.