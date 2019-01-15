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НБУ обнародовал данные по купле-продаже наличной валюты за 2018 год

Новости » Финансы    15.01.2019 - 17:25
НБУ обнародовал данные по купле-продаже наличной валюты за 2018 год
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы продают больше валюты, чем покупают

Население Украины в декабре 2018 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 831,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 941,8 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом в декабре чистая покупка валюты населением составила 110,1 млн долларов.

Всего за 2018 год украинцы продали банкам валюты на 11072,75 млн долларов, купили на 9592,15 млн долларов. Сальдо составило 1480,6 млн долларов.

Месяцами, когда сальдо было в пользу покупки валюты населением, стали август (46 млн долларов), ноябрь (90,5 млн долларов) и декабрь (110,1 млн долларов).

Напомним, по данным НБУ, чистая продажа валюты населением в 2017 году составила 2138,3 млн долларов, в 2016 году 2479,7 млн долларов, в 2015 году - 1548,0 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по итогам 2018 международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили 20,8 млрд долларов.

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Темы: Курс доллара
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