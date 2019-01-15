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НБУ оприлюднив дані щодо купівлі-продажу готівкової валюти за 2018 рік

Новини » Фінанси    15.01.2019 - 17:25
НБУ оприлюднив дані щодо купівлі-продажу готівкової валюти за 2018 рік
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці продають більше валюти, ніж купують

Населення України в грудні 2018 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 831,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 941,8 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином у грудні чиста купівля валюти населенням становила 110,1 млн доларів.

Всього за 2018 рік українці продали банкам валюти на 11072,75 млн доларів, купили на 9592,15 млн доларів. Сальдо склало 1480,6 млн доларів.

Місяцями, коли сальдо було на користь купівлі валюти населенням, стали серпень (46 млн доларів), листопад (90,5 млн доларів) і грудень (110,1 млн доларів).

Нагадаємо, за даними НБУ, чистий продаж валюти населенням у 2017 році склав 2138,3 млн доларів, у 2016 році 2479,7 млн доларів, у 2015 році - 1548,0 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за підсумками 2018 міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 1 січня 2019 склали 20,8 млрд доларів.

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Теми: Курс долара
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