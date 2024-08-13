НБУ обмежить перекази з картки на картку вже цього тижня, - Пишний

Національний банк України вже цього тижня планує ввести обмеження на кількість та сумму переказів з картки на картку (p2p-переказів).

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню " Економічна правда ".

"Я думаю, що зараз ми фіналізуємо остаточне рішення, а наступний тиждень (з 12 по 18 серпня, - ред.) будемо розглядати його на правлінні", - сказав він.

Як зазначив Пишний, після анонсу в травні обмежень "ми викликали просто шквал критики і нерозуміння у свій бік".

За його словами, частину часу присвятили комунікації з волонтерським середовищем.

"Ми провели з волонтерами кілька зустрічей, зібрали зворотний зв'язок. Показали, як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання. Градус обговорення знизився. Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував", - додав він.

Пишний повідомив, що для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами "дропів" потрібні також зміни до законодавства.

"Отже, нам потрібно йти у парламент. Там ми повинні бути готовими до відповідного рішення та дискусії. Те, що "дропи" є бідою для державного бюджету - це факт. Думаю, що це дуже матеріальні суми, які можна спрямувати до бюджету, якщо будемо наполегливими та успішними у цьому питанні", - сказав Пишний.