У НБУ обґрунтували підвищення банками кредитних ставок для бізнесу

За її словами, бізнес, який сьогодні продовжує працювати, реалізує продукцію за цінами, які відповідають рівню інфляції. "Тобто цей "інфляційний" прибуток підприємства отримують. Це свідчить про те, що підвищення ставок за кредитами підприємці у поточних умовах зможуть перетравити", - повідомила перший заступник голови НБУ.

"Як формується вартість кредиту? Це вартість фондування плюс ризики", - сказала вона.

Як зазначила Рожкова, через скорочення економіки і досі високі безпекові ризики попит на кредити з боку бізнесу є порівняно пригніченим. "Про інвестиційні кредити не йдеться взагалі", - сказала вона.

Крім того, сьогодні для низки підприємств і галузей доступні кредити, передбачені державними програмами підтримки, які дозволяють клієнту платити фіксовану відсоткову ставку, а різницю між ринковою і фіксованою ставкою банку компенсує держава, нагадала Рожкова.