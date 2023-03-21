RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В НБУ обосновали повышение банками кредитных ставок для бизнеса

Фото: первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк побуждает банки повышать ставки по депозитам, что может вызвать удорожание кредитов. Но размер ставок не является основной проблемой кредитования предприятий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

По ее словам, бизнес, который продолжает работать, реализует продукцию по ценам, которые соответствуют уровню инфляции. "То есть эту "инфляционную" прибыль предприятия получают. Это свидетельствует о том, что повышение ставок по кредитам предприниматели в текущих условиях смогут переварить", - сообщила первый замглавы НБУ.

"Как формируется стоимость кредита? Это стоимость фондирования плюс риски", - сказала она.

Как отметила Рожкова, из-за сокращения экономики высоких рисков безопасности спрос на кредиты со стороны бизнеса сравнительно подавлен. "Об инвестиционных кредитах речь не идет вообще", - сказала она.

Кроме того, сегодня для ряда предприятий и отраслей доступны кредиты, предусмотренные государственными программами поддержки, позволяющими клиенту платить фиксированную процентную ставку, а разницу между рыночной и фиксированной ставкой банка компенсирует государство, напомнила Рожкова.

Напомним, ставки по гривневым кредитам для предприятий за февраль выросли с 19,5% до 20,5% годовых. Годовая инфляция в феврале составила 24,9%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныСтавка по кредиту