В НБУ обосновали повышение банками кредитных ставок для бизнеса

Национальный банк побуждает банки повышать ставки по депозитам, что может вызвать удорожание кредитов. Но размер ставок не является основной проблемой кредитования предприятий в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".
По ее словам, бизнес, который продолжает работать, реализует продукцию по ценам, которые соответствуют уровню инфляции. "То есть эту "инфляционную" прибыль предприятия получают. Это свидетельствует о том, что повышение ставок по кредитам предприниматели в текущих условиях смогут переварить", - сообщила первый замглавы НБУ.
"Как формируется стоимость кредита? Это стоимость фондирования плюс риски", - сказала она.
Как отметила Рожкова, из-за сокращения экономики высоких рисков безопасности спрос на кредиты со стороны бизнеса сравнительно подавлен. "Об инвестиционных кредитах речь не идет вообще", - сказала она.
Кроме того, сегодня для ряда предприятий и отраслей доступны кредиты, предусмотренные государственными программами поддержки, позволяющими клиенту платить фиксированную процентную ставку, а разницу между рыночной и фиксированной ставкой банка компенсирует государство, напомнила Рожкова.
Напомним, ставки по гривневым кредитам для предприятий за февраль выросли с 19,5% до 20,5% годовых. Годовая инфляция в феврале составила 24,9%.
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