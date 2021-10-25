НБУ немного снизил официальный курс евро

Фото: курс евро снизился менее чем на 1 копейку (pixabay.com)

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,57 гривен за евро. Это на менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 октября установлен на таком уровне: 30,5774 гривен за евро (-0,0025 грн). При этом курс евро на 25 октября составляет 30,5774 гривен за евро. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс евро снизился после двух дней роста. Скриншот (bank.gov.ua)