ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

НБУ немного снизил официальный курс евро

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 октября 2021 17:52
НБУ немного снизил официальный курс евро Фото: курс евро снизился менее чем на 1 копейку (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,57 гривен за евро. Это на менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 октября установлен на таком уровне: 30,5774 гривен за евро (-0,0025 грн). При этом курс евро на 25 октября составляет 30,5774 гривен за евро.

НБУ немного снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро снизился после двух дней роста.

НБУ немного снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,70 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,68 гривен за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро Курс НБУ Курс гривны
NEWS
Кабмин снял ответственность с автоперевозчиков за пассажиров без COVID-документов
Кабмин снял ответственность с автоперевозчиков за пассажиров без COVID-документов
DAILY
Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику