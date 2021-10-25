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НБУ трохи знизив офіційний курс євро

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Україна, Понеділок 25 жовтня 2021 17:52
НБУ трохи знизив офіційний курс євро Фото: курс євро знизився менш ніж на 1 копійку (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,57 гривень за євро. Це на менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 жовтня встановлено на такому рівні: 30,5774 гривень за євро (-0,0025 грн). При цьому курс євро на 25 жовтня становить 30,5774 гривень за євро.

НБУ трохи знизив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро знизився після двох днів зростання.

НБУ трохи знизив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,70 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,68 гривень за євро.

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