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Курс доллара резко вырос на межбанке

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Украина, Понедельник 25 октября 2021 17:15
Курс доллара резко вырос на межбанке Фото: курс доллара снизился на 15 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 25 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 15 копеек до 26,45 гривен за доллар, курс в покупке до 26,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,4300 - 26,4500 грн/доллар, евро 30,6825- 30,7058 грн/евро, российский рубль 0,3782 - 0,3786 грн/рубль.

Курс доллара резко вырос на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 22 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,2800 - 26,3000 грн/доллар, евро 30,6083- 30,6210 грн/евро, российский рубль 0,3729 - 0,3733 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара растет второй день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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