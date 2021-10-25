Курс доллара резко вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 25 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 15 копеек до 26,45 гривен за доллар, курс в покупке до 26,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,4300 - 26,4500 грн/доллар, евро 30,6825- 30,7058 грн/евро, российский рубль 0,3782 - 0,3786 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 22 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,2800 - 26,3000 грн/доллар, евро 30,6083- 30,6210 грн/евро, российский рубль 0,3729 - 0,3733 грн/рубль.