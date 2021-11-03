НБУ немного снизил официальный курс доллара на 3 ноября

Официальный курс гривны к доллару на 3 ноября установлен на уровне 26,29 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,2904 гривен за 1 доллар (-0,0029 грн). При этом курс доллара на 2 ноября составляет 26,2933 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)