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Межбанк открылся снижением курса доллара

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 10:18
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,30 гривен за доллар, курс в покупке до 26,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,2800 - 26,3000 грн/доллар, евро 30,4821 - 30,5053 грн/евро, российский рубль 0,3674 - 0,3678 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 1 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,3000 - 26,3200 грн/доллар, евро 30,4632 - 30,4759 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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