НБУ трохи знизив офіційний курс долара на 3 листопада

Офіційний курс гривні до долара на 3 листопада встановлено на рівні 26,29 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 3 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,2904 гривень за 1 долар (-0,0029 грн). При цьому курс долара на 2 листопада становить 26,2933 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)