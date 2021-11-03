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НБУ трохи знизив офіційний курс долара на 3 листопада

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Україна, Середа 03 листопада 2021 07:45
НБУ трохи знизив офіційний курс долара на 3 листопада Фото: курс долара знизився менш ніж на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 3 листопада встановлено на рівні 26,29 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 3 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,2904 гривень за 1 долар (-0,0029 грн). При цьому курс долара на 2 листопада становить 26,2933 гривень за 1 долар.

НБУ трохи знизив офіційний курс долара на 3 листопада

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ трохи знизив офіційний курс долара на 3 листопада

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 2 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,30 гривень за долар, курс в покупці до 26,28 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 30,50 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

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