НБУ немного снизил официальный курс доллара на 4 августа

Официальный курс гривны к доллару на 4 августа установлен на уровне 26,84 гривен за доллар. Курс доллара снизился после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8411 гривен за 1 доллар (-0,0033 грн). При этом курс доллара на 3 августа составляет 26,8444 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс менее чем 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)