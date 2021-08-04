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НБУ немного снизил официальный курс доллара на 4 августа

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Украина, Среда 04 августа 2021 07:45
НБУ немного снизил официальный курс доллара на 4 августа Фото: курс доллара упал менее чем 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 4 августа установлен на уровне 26,84 гривен за доллар. Курс доллара снизился после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8411 гривен за 1 доллар (-0,0033 грн). При этом курс доллара на 3 августа составляет 26,8444 гривен за 1 доллар.

НБУ немного снизил официальный курс доллара на 4 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс менее чем 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ немного снизил официальный курс доллара на 4 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара перешел к снижению на межбанке. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,86 гривен за доллар, курс в покупке до 26,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,89 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

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