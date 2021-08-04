НБУ трохи знизив офіційний курс долара на 4 серпня

Офіційний курс гривні до долара на 4 серпня встановлено на рівні 26,84 гривень за долар. Курс долара знизився після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 4 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8411 гривень за 1 долар (-0,0033 грн). При цьому курс долара на 3 серпня становить 26,8444 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс менш ніж 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)