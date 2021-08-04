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НБУ трохи знизив офіційний курс долара на 4 серпня

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Україна, Середа 04 серпня 2021 07:45
НБУ трохи знизив офіційний курс долара на 4 серпня Фото: курс долара впав менш ніж 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 4 серпня встановлено на рівні 26,84 гривень за долар. Курс долара знизився після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 4 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8411 гривень за 1 долар (-0,0033 грн). При цьому курс долара на 3 серпня становить 26,8444 гривень за 1 долар.

НБУ трохи знизив офіційний курс долара на 4 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ трохи знизив офіційний курс долара на 4 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара перейшов до зниження на міжбанку. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 3 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,86 гривень за долар, курс в покупці до 26,84 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 31,89 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, так як збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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