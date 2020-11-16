НБУ немного снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 ноября установлен на таком уровне: 28,1120 гривен за 1 доллар (-0,0038 грн). При этом курс доллара на 16 ноября составляет 28,1158 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс снижается второй день после того, как он рос в течение трех дней подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,14 гривен за доллар, курс в покупке до 28,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 33,25 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение недели курс доллара к гривне будет постепенно снижаться. Наиболее вероятный сценарий - это сохранение текущей динамики и цены в 28,10 гривен за доллар.