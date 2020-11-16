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НБУ трохи знизив офіційний курс долара

Автор: Олександр Білоус

Долар менш ніж на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 17 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 листопада встановлено на такому рівні: 28,1120 гривень за 1 долар (-0,0038 грн). При цьому курс долара на 16 листопада становить 28,1158 гривень за 1 долар.

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Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знижується другий день після того, як він зростав протягом трьох днів поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 16 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,14 гривень за долар, курс купівлі до 28,12 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 33,25 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня курс долара до гривні буде поступово знижуватися. Найбільш вірогідний сценарій - це збереження поточної динаміки та ціни в 28,10 гривень за долар.

Прогноз погоди
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