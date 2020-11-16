Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 28,15 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,14 гривен за доллар, курс в покупке до 28,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 33,25 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1200 - 28,1400 грн/доллар, евро 33,3362 - 33,3599 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3664 грн/рубль.

Отметим, 13 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1100 - 28,1250 грн/доллар, евро 33,2203 - 33,2325 грн/евро, российский рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 ноября установлен на таком уровне: 28,1158 гривен за 1 доллар (-0,0805 грн). При этом курс доллара на 13 ноября составляет 28,1963 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снизился после того, как он рос в течение трех дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение недели курс доллара к гривне будет постепенно снижаться. Наиболее вероятный сценарий - это сохранение текущей динамики и цены в 28,10 гривен за доллар.