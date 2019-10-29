НБУ трохи підняв офіційний курс долара

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Курс долара на 30 жовтня підвищився до 25,11 гривень

Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2019 року підняв офіційний курс долара до 25,11 гривень, що на п'ять копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 жовтня встановлено на такому рівні: 2511,3805 гривень за 100 доларів (+4,6661 гривень).

При цьому курс долара на 29 жовтня становив 2506,7144 гривень за 100 доларів.

Відзначимо, сьогодні на відкритті міжбанківського валютного ринку курс долара зріс на п'ять копійок - до 25,18 гривень за долар у порівнянні із закриттям попередньої сесії. Однак протягом дня ситуація стабілізувалася, і українська валюта почала трохи зміцнюватися.

Національний банк відреагував на ранкове ослаблення гривні і встановив довідковий курс на рівні 25,13 гривень за долар. Довідковий курс на 29 жовтня зріс на вісім копійок порівняно з попереднім банківським днем.

В обмінних пунктах України курс долара в продажу не змінився і склав 25,14 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку - до 27,93 гривень за євро.

Зокрема, на готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,90 (24,86 - 28 жовтня), продажу - 25,14 (25,14 - 28 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,50 (27,47 - 28 жовтня), продажу - 27,93 (27,92 - 28 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,56 - 28 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 28 жовтня) грн за 10 рублів.