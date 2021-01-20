НБУ немного официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,14 гривен за евро. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 января установлен на таком уровне: 34,1488 гривен за евро (+0,1397 грн). При этом курс евро на 20 января составляет 34,1555 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 34,15 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 34,12 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 28,2035 гривен за 1 доллар (+0,0491 грн). При этом курс доллара на 20 января составляет: 28,1544 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снова вырос после снижения накануне.