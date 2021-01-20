НБУ трохи офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,14 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 січня встановлено на такому рівні: 34,1488 гривень за євро (+0,1397 грн). При цьому курс євро на 20 січня становить 34,1555 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 34,15 гривень за євро.. Курс купівлі становить 34,12 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс виріс на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 28,2035 гривень за 1 долар (+0,0491 грн). При цьому курс долара на 20 січня становить: 28,1544 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову виріс після зниження напередодні.