НБУ за тиждень викупив на міжбанку рекордний з 2019 року обсяг валюти

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 8-12 листопада 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 858,30 млн доларів. При цьому центробанк не продавав валюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, НБУ викупив на міжбанку рекордний цього року обсяг валюти за тиждень. Крім того, більш значною покупка була тільки в останній тиждень 2019 року, коли НБУ купив частину валюти, отриманої "Нафтогазом" від "Газпрому" після рішення Стокгольмського арбітражу (1558,00 млн доларів).

Всього з початку 2021 року НБУ купив на міжбанку 3601,70 млн доларів і продав 246,60 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 3355,10 млн доларів.