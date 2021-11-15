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НБУ за тиждень викупив на міжбанку рекордний з 2019 року обсяг валюти

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Україна, Понеділок 15 листопада 2021 10:30
НБУ за тиждень викупив на міжбанку рекордний з 2019 року обсяг валюти Фото: НБУ купив рекордний з 2019 року обсяг валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 8-12 листопада 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 858,30 млн доларів. При цьому центробанк не продавав валюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ викупив на міжбанку рекордний цього року обсяг валюти за тиждень. Крім того, більш значною покупка була тільки в останній тиждень 2019 року, коли НБУ купив частину валюти, отриманої "Нафтогазом" від "Газпрому" після рішення Стокгольмського арбітражу (1558,00 млн доларів).

Всього з початку 2021 року НБУ купив на міжбанку 3601,70 млн доларів і продав 246,60 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 3355,10 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

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