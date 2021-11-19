НБУ за неделю продал 100 млн долларов, чтобы сдержать падение гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 15-18 ноября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 5,00 млн долларов и продал 108,00 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 103,00 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, центробанк возобновил продажу валюты. Тем не менее, курс доллара за неделю вырос на 1,8% до 26,56 гривен - максимума за 1,5 месяца.

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3 606,70 млн долларов и продал 354,60 млн долларов. Сальдо интервенций составило 3 252,10 млн долларов.