НБУ за тиждень продав 100 млн доларів, щоб стримати падіння гривні

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 15-18 листопада 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 5,00 млн доларів і продав 108,00 млн доларів. Негативне сальдо склало 103,00 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Таким чином, центробанк відновив продаж валюти. Тим не менш, курс долара за тиждень виріс на 1,8% до 26,56 гривень - максимуму за 1,5 місяці.
Всього з початку 2021 року НБУ купив на міжбанку 3 606,70 млн доларів і продав 354,60 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 3 252,10 млн доларів.
Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.
Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.