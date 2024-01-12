НБУ назвав три причини уповільнення інфляції: що буде з цінами у 2024 році

Зростання споживчих цін в Україні за підсумками 2023 року уповільнилося до 5,1% після інфляції на рівні 26,6% у 2022 році. Цього року очікується збереження помірної інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар НБУ з інфляції.

"Стрімке зниження інфляції у 2023 році забезпечили заходи НБУ з підтримання курсової стійкості, що сприяли поліпшенню очікувань, мораторій на підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги, достатня пропозиція продуктів харчування, а також зниження світових цін на енергоносії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається в огляді, комплекс заходів НБУ з підтримання стійкості валютного ринку дав змогу знизити фундаментальний інфляційний тиск. Це обмежувало зростання цін на широкий спектр товарів з імпортною складовою.

Крім того, фіксація тарифів на окремі житлово-комунальні послуги стримувала зростання адміністративних цін.

Також в НБУ відзначають, що гарні врожаї та відповідне збільшення пропозиції продуктів харчування сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції. Ці чинники переважили ефекти від зростання цінового тиску з боку виробничих витрат бізнесу через подорожчання електроенергії та підвищення зарплат.

"Очікується збереження помірної інфляції й у 2024 році. Для цього НБУ і надалі проводитиме політику, спрямовану на підтримання стійкості валютного ринку. Однак ризики посилення інфляційного тиску у 2024 році зберігаються, передусім через вплив війни", - повідомили в НБУ.

Ціни у 2023 році

За даними НБУ, подорожчання оброблених продовольчих товарів за підсумками року становило 5,9% р/р. Сирі продукти у 2023 році подорожчали на 2,2%.

Ціни на непродовольчі товари знизилися у 2023 році на 0,1% р/р завдяки поліпшенню очікувань з огляду на контрольовану ситуацію на валютному ринку.

Темпи зростання вартості послуг за підсумками 2023 року становили 10,7%.

Адміністративно-регульовані ціни упродовж минулого року зросли на 10,7%. Мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію.

Темпи зростання цін на пальне за підсумками 2023 року становили 2,7%.

Прогнози з інфляції

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

НБУ у жовтні прогнозував, що інфляція у 2024 році прискориться до 9,8%.

Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2024 рік до 9,7%.