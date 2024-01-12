НБУ назвал три причины замедления инфляции: что будет с ценами в 2024 году

Рост потребительских цен в Украине по итогам 2023 года замедлился до 5,1% после инфляции на уровне 26,6% в 2022 году. В этом году ожидается сохранение умеренной инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ по инфляции.

"Стремительное снижение инфляции в 2023 году обеспечили меры НБУ по поддержке курсовой устойчивости, способствовавшие улучшению ожиданий, мораторий на повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги, достаточное предложение продуктов питания, а также снижение мировых цен на энергоносители", - говорится в сообщении.

Как отмечается в комментарии, комплекс мер НБУ по поддержанию устойчивости валютного рынка позволил снизить фундаментальное инфляционное давление. Это ограничивало рост цен на широкий спектр товаров с импортной составляющей.

Кроме того, фиксация тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги сдерживала рост административных цен.

Также в НБУ отмечают, что хорошие урожаи и увеличение предложения продуктов питания способствовали существенному снижению продовольственной инфляции. Эти факторы перевесили эффекты роста ценового давления со стороны производственных затрат бизнеса из-за подорожания электроэнергии и повышения зарплат.

"Ожидается сохранение умеренной инфляции и в 2024 году. Для этого НБУ и дальше будет проводить политику, направленную на поддержание устойчивости валютного рынка. Однако риски усиления инфляционного давления в 2024 году сохраняются, прежде всего из-за влияния войны", - сообщили в НБУ.

Цены в 2023 году

По данным НБУ, удорожание обработанных продовольственных товаров по итогам года составило 5,9% г/г. Сырые продукты в 2023 году подорожали на 2,2%.

Цены на непродовольственные товары снизились в 2023 году на 0,1% г/г благодаря улучшению ожиданий, учитывая контролируемую ситуацию на валютном рынке.

Темпы роста стоимости услуг по итогам 2023 года составили 10,7%.

Административно-регулируемые цены за прошедший год выросли на 10,7%. Мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения сдерживал административную инфляцию.

Темпы роста цен на топливо по итогам 2023 года составили 2,7%.

Прогнозы по инфляции

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составляла 5,0%.

НБУ в октябре прогнозировал, что инфляция в 2024 году ускорится до 9,8%.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2024 год до 9,7%.