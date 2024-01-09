НБУ назвал три банка, которым понадобится дополнительный капитал

Национальный банк Украины обнародовал отчет об оценке устойчивости 20 банков в 2023 году. Дополнительный капитал до 2026 года понадобится трем банкам: государственному Укрэксимбанку, частным банкам МТБ и Правэксу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет НБУ .

Как отмечается в отчете, большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом - высокий запас прочности.

В то же время, у пяти банков выявили потребность в дополнительном капитале. Это Укрэксимбанк, МТБ, Правэкс-Банк, Укргазбанк и Сенс Банк. Последние два уже увеличили капитал до требуемого уровня.

По данным НБУ, два из пяти банков, которые уже в декабре имели норматив достаточности сверх необходимого уровня, должны по меньшей мере удерживать капитал на установленном для них целевом уровне. Остальные три должны обеспечить уровень достаточности капитала в два этапа:

до конца сентября 2024 года - определенный с учетом предельного уровня 0%;

до конца марта 2026 года - определенный с учетом предельных значений на нормативном уровне.

Как отмечается в отчете, главной причиной возникновения потребности в капитале для пяти банков стала их значительно ниже средней для сектора операционной эффективности. Почти все эти банки имели низкую процентную маржу и высокое соотношение операционных расходов и доходов.

Банки, для которых установлены повышенные необходимые уровни нормативов достаточности капитала, в ближайшее время должны предоставить в Национальный банк программы реструктуризации или капитализации. Ключевыми мерами в этих программах ожидается реструктуризация балансов и улучшение операционной эффективности.

Стресс-тест 2023 года

Национальный банк начал оценку устойчивости банков и банковской системы в условиях военного времени в апреле 2023 года после почти двухлетнего перерыва, вызванного полномасштабной войной. В рамках этого процесса проведена оценка качества активов (AQR) и показателей деятельности и капитала на трехлетнем горизонте для 20 крупнейших банков с долей более 90% в чистых активах сектора.

Во время презентации отчета в декабре директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова сказала, что проведенная Национальным банком Украины в 2023 году оценка устойчивости банков выявила проблемы у пяти банков, три из которых имеют риск полностью потерять капитал.

В то же время речь идет не о необходимости повышения капитала этих банков исключительно путем докапитализации. "Для того чтобы приблизиться к необходимым уровням достаточности капитала у банков будет срок финальный в апреле 2026 года. В течение этого срока банки могут осуществить ряд мер. Традиционно это меры по снижению рисков. Это меры также по естественному зарабатыванию капитала через прибыльность", - сказала она.

По ее словам, у всех крупных банков сейчас есть возможность генерировать доходы. "Поэтому мы не ожидаем, что по результатам оценки устойчивости мы потребуем какой-то прямой докапитализации, в том числе и государственных банков", - сказала она.

По состоянию на сегодняшний день в Украине работают 63 банка, среди которых государственные ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сенс Банк.