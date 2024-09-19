Мова про сотні мільярдів. НБУ "знайшов" джерело для покриття дефіциту бюджету
Національний банк України (НБУ) розрахував, що банки здатні профінансувати додаткові 216 млрд гривень, які уряд планує залучити на внутрішньому борговому ринку.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.
"Розрахунки є. Команда НБУ спільно з Міністерством фінансів вже деякий час працюють над тим, щоб злагодженими діями забезпечити фінансування бюджетного дефіциту без того, щоб вдаватися до його монетизації", - сказав він.
За його словами, банки зможуть покрити дефіцит бюджету в тій частині, яка розрахована на потенціал внутрішнього боргового ринку "без відповідних емісійних джерел".
"За нашими підрахунками нове фінансування повинно сягнути понад 200 млрд гривень, приблизно 216 млрд гривень", - повідомив Пишний.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, збільшивши видатки на оборону на 495 млрд гривень. Частина необхідних коштів буде зібрана через підвищення податків з громадян та банків (57 млрд гривень). Частина коштів буде зібрана через ОВДП.
Для стимулювання купівлі ОВДП банками НБУ з 11 жовтня 2024 року підвищує нормативи обов’язкового резервування на 5 в. п. (за винятком нормативів для строкових вкладів фізичних осіб у гривні строком 93 календарних дні та більше). Крім того, з цієї ж дати НБУ збільшить до 60% частку обов’язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.