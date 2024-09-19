Мова про сотні мільярдів. НБУ "знайшов" джерело для покриття дефіциту бюджету

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube .

"Розрахунки є. Команда НБУ спільно з Міністерством фінансів вже деякий час працюють над тим, щоб злагодженими діями забезпечити фінансування бюджетного дефіциту без того, щоб вдаватися до його монетизації", - сказав він.

За його словами, банки зможуть покрити дефіцит бюджету в тій частині, яка розрахована на потенціал внутрішнього боргового ринку "без відповідних емісійних джерел".

"За нашими підрахунками нове фінансування повинно сягнути понад 200 млрд гривень, приблизно 216 млрд гривень", - повідомив Пишний.