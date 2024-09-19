Речь о сотнях миллиардов. НБУ "нашел" источник для покрытия дефицита бюджета
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал, что банки способны профинансировать дополнительные 216 млрд гривен, которые правительство планирует привлечь на внутреннем долговом рынке.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube.
"Расчеты есть. Команда НБУ совместно с Министерством финансов уже некоторое время работают над тем, чтобы слаженными действиями обеспечить финансирование бюджетного дефицита без того, чтобы прибегать к его монетизации", - сказал он.
По его словам, банки смогут покрыть дефицит бюджета в той части, которая рассчитана на потенциал внутреннего долгового рынка "без соответствующих эмиссионных источников".
"По нашим подсчетам новое финансирование должно составить более 200 млрд гривен, примерно 216 млрд гривен", - сообщил Пышный.
Напомним, Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет , увеличив расходы на оборону на 495 млрд гривен. Часть необходимых средств будет собрана из-за повышения налогов с граждан и банков (57 млрд гривен). Часть средств будет собрана через ОВГЗ.
Для стимулирования покупки ОВГЗ банками НБУ с 11 октября 2024 г. повышает нормативы обязательного резервирования на 5 и. п. (за исключением нормативов для срочных вкладов физических лиц в гривне сроком 93 календарных дня и более). Кроме того, с этой же даты НБУ увеличит до 60% долю обязательных резервов, которую банки могут покрывать за счет бенчмарк-ОВГЗ.