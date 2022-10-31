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НБУ назвав ризики для економіки України через перехід війни у затяжну стадію

Фото: У НБУ назвали ризики для економіки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньострокові та довгострокові ризики для економічного розвитку України посилюються. Війна перейшла в затяжну стадію, а терористичні акти з боку РФ набувають рис спланованої масштабної кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 19 жовтня, під час якого було ухвалено рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

"У результаті українська економіка й надалі зазнає суттєвих втрат від загибелі та міграції громадян, руйнувань критичної інфраструктури та логістичних артерій, знищення підприємств і виробничого потенціалу", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, це посилює ризики пригнічення економічної активності, загострення шоків пропозиції та суттєвого розбалансування інфляційних і курсових очікувань.

Водночас короткострокові ризики для економіки послабилися. "Цьому сприяли успіхи ЗСУ на фронті, подальша адаптація бізнесу та населення до воєнного стану, активізація міжнародної допомоги, а також позитивний вплив антикризових заходів НБУ та уряду", - йдеться в повідомленні.

У НБУ зазначають, що "економічна активність стабілізувалася, хоч і на значно нижчому рівні, ніж до війни".

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2022 році на 31,5%. У 2023 році економіка зросте на 4,0%, у 2024 році - на 5,2%.

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