НБУ назвав ризики для економіки України через перехід війни у затяжну стадію

"У результаті українська економіка й надалі зазнає суттєвих втрат від загибелі та міграції громадян, руйнувань критичної інфраструктури та логістичних артерій, знищення підприємств і виробничого потенціалу", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, це посилює ризики пригнічення економічної активності, загострення шоків пропозиції та суттєвого розбалансування інфляційних і курсових очікувань.

Водночас короткострокові ризики для економіки послабилися. "Цьому сприяли успіхи ЗСУ на фронті, подальша адаптація бізнесу та населення до воєнного стану, активізація міжнародної допомоги, а також позитивний вплив антикризових заходів НБУ та уряду", - йдеться в повідомленні.

У НБУ зазначають, що "економічна активність стабілізувалася, хоч і на значно нижчому рівні, ніж до війни".