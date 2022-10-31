НБУ назвал риски для экономики Украины из-за перехода войны в затяжную стадию

"В результате украинская экономика несет существенные потери от гибели и миграции граждан, разрушений критической инфраструктуры и логистических артерий, уничтожения предприятий и производственного потенциала", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, это усугубляет риски угнетения экономической активности, обострения шоков предложения и существенной разбалансировки инфляционных и курсовых ожиданий.

В то же время, краткосрочные риски для экономики ослабли. "Этому способствовали успехи ВСУ на фронте, дальнейшая адаптация бизнеса и населения к военному положению, активизация международной помощи, а также положительное влияние антикризисных мер НБУ и правительства", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что "экономическая активность стабилизировалась, хотя и на более низком уровне, чем до войны".