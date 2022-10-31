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НБУ назвал риски для экономики Украины из-за перехода войны в затяжную стадию

Фото: В НБУ назвали риски для экономики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднесрочные и долгосрочные риски экономического развития Украины усиливаются. Война перешла в затяжную стадию, а террористические акты со стороны РФ приобретают черты спланированной масштабной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 19 октября, в ходе которого было принято решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

"В результате украинская экономика несет существенные потери от гибели и миграции граждан, разрушений критической инфраструктуры и логистических артерий, уничтожения предприятий и производственного потенциала", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, это усугубляет риски угнетения экономической активности, обострения шоков предложения и существенной разбалансировки инфляционных и курсовых ожиданий.

В то же время, краткосрочные риски для экономики ослабли. "Этому способствовали успехи ВСУ на фронте, дальнейшая адаптация бизнеса и населения к военному положению, активизация международной помощи, а также положительное влияние антикризисных мер НБУ и правительства", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что "экономическая активность стабилизировалась, хотя и на более низком уровне, чем до войны".

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 31,5%. В 2023 году экономика вырастет на 4,0%, в 2024 году – на 5,2%.

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