НБУ назвав ризики для економіки України через перехід війни у затяжну стадію

Середньострокові та довгострокові ризики для економічного розвитку України посилюються. Війна перейшла в затяжну стадію, а терористичні акти з боку РФ набувають рис спланованої масштабної кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України ( КМП ) 19 жовтня, під час якого було ухвалено рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

"У результаті українська економіка й надалі зазнає суттєвих втрат від загибелі та міграції громадян, руйнувань критичної інфраструктури та логістичних артерій, знищення підприємств і виробничого потенціалу", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, це посилює ризики пригнічення економічної активності, загострення шоків пропозиції та суттєвого розбалансування інфляційних і курсових очікувань.

Водночас короткострокові ризики для економіки послабилися. "Цьому сприяли успіхи ЗСУ на фронті, подальша адаптація бізнесу та населення до воєнного стану, активізація міжнародної допомоги, а також позитивний вплив антикризових заходів НБУ та уряду", - йдеться в повідомленні.

У НБУ зазначають, що "економічна активність стабілізувалася, хоч і на значно нижчому рівні, ніж до війни".