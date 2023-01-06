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НБУ назвав причину зростання попиту на валюту

Фото: попит на долари був викликаний імпортом енергоносіїв та електрообладнання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через значну потребу в імпорті енергоносіїв та електрообладнання у грудні 2022 року в Україні збільшився попит на іноземну валюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2023 року).

"Попит на валюту формували підприємства паливно-енергетичної галузі, а також банки для забезпечення розрахунків з міжнародними платіжними системами", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, основними продавцями іноземної валюти були підприємства АПК та ІТ-сектору.

Водночас відхилення готівкового курсу від безготівкового залишається в діапазоні 10-12%.

Нагадаємо, НБУ за грудень збільшив продаж валюти із резервів у два рази до 3,16 млрд доларів.

Як писало РБК-Україна, збільшення попиту на валютному ринку притаманно цієї пори року. Воно пов'язане як з піком бюджетних видатків, частина гривні від яких спрямовується на валютний ринок, так і з сезонним підвищеним попитом на імпортні товари (споживчі товари, енергоносії тощо).

Водночас, за даними НБУ, у грудні 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 0,4% до 40,19 гривні.

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