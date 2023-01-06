НБУ назвал причину роста спроса на валюту

"Спрос на валюту формировали предприятия топливно-энергетической отрасли, а также банки для обеспечения расчетов с международными платежными системами", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК и ИТ-сектора.

В то же время, отклонение наличного курса от безналичного остается в диапазоне 10-12%.