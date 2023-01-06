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НБУ назвал причину роста спроса на валюту

Фото: спрос на доллары был вызван импортом энергоносителей и электрооборудования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за значительной потребности в импорте энергоносителей и электрооборудования в декабре 2022 года в Украине увеличился спрос на иностранную валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (январь 2023 года).

"Спрос на валюту формировали предприятия топливно-энергетической отрасли, а также банки для обеспечения расчетов с международными платежными системами", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК и ИТ-сектора.

В то же время, отклонение наличного курса от безналичного остается в диапазоне 10-12%.

Напомним, НБУ за декабрь увеличил продажу валюты из резервов в два раза до 3,16 млрд долларов.

Как писало РБК-Украина, увеличение спроса на валютном рынке характерно в это время года. Она связана как с пиком бюджетных расходов, часть гривны от которых направляется на валютный рынок, так и с сезонным повышенным спросом на импортные товары (потребительские товары, энергоносители и т.п.).

В то же время, по данным НБУ, в декабре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,4% до 40,19 грн.

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