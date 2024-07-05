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НБУ назвав причини високого попиту на валюту та зростання курсу долара

Фото: курс долара зростає через збільшення попиту на валюту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на валютному ринку в червні залишалася контрольованою. В умовах дотримання НБУ принципів керованої гнучкості обмінний курс гривні рухався під впливом ринкових чинників як у бік послаблення, так і зміцнення, незначно девальвувавши в середньому за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (липень 2024 року).

Різниця між готівковим та офіційним курсами перебувала в прийнятних межах і не перевищувала 1,3%, зазначили в НБУ.

За даними центробанку, основними чинниками посилення попиту на іноземну валюту в цей період були:

  • збереження високої інтенсивності видатків бюджету
  • активізація закупівель пального компаніями ПЕК перед потенційним підвищення акцизного податку та імпорт електроенергії через втрату низки генеруючих потужностей
  • здійснення бізнесом операцій, дозволених у межах травневої лібералізації.

"З огляду на збереження структурного дефіциту іноземної валюти інтервенції НБУ і надалі залишаються основним балансуючим механізмом на валютному ринку - у червні чистий продаж іноземної валюти становив 3,0 млрд доларів", - йдеться в огляді.

Попит на валюту та курс долара

Нагадаємо, НБУ у червні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,986 млрд доларів, що на 2,8% менше, ніж у травні. Офіційний курс долара за червень зріс на 3 копійки до 40,53 грн/долар. На міжбанку курс за місяць упав із 40,65 до 40,50 грн/долар.

Населення в червні купило в банках 972 млн доларів, що на 6,1% менше порівняно з травнем. З початку року українці купили 5,238 млрд доларів. Курс долара на готівковому ринку у червні коливався близько 41 гривні. Загалом за місяць курс упав на 25 копійок до 40,80 грн/долар.

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