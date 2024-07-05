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НБУ назвал причины высокого спроса на валюту и рост курса доллара

Фото: курс доллара растет из-за увеличения спроса на валюту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке в июне оставалась контролируемой. В условиях соблюдения НБУ принципов управляемой гибкости обменный курс гривны двигался под влиянием рыночных факторов как в сторону ослабления, так и укрепления, незначительно девальвировав в среднем за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономическое и монетарное обозрение НБУ (июль 2024 года).

Разница между наличным и официальным курсами находилась в приемлемых пределах и не превышала 1,3%, отметили в НБУ.

По данным центробанка, основными факторами усиления спроса на иностранную валюту в этот период были:

  • сохранение высокой интенсивности расходов бюджета,
  • активизация закупок горючего компаниями ТЭК перед потенциальным повышением акцизного налога и импорт электроэнергии из-за потери ряда генерирующих мощностей,
  • осуществление бизнесом операций, разрешенных в рамках майской либерализации.

"Учитывая сохранение структурного дефицита иностранной валюты интервенции НБУ и дальше остаются основным балансирующим механизмом на валютном рынке - в июне чистая продажа иностранной валюты составила 3,0 млрд долларов", - говорится в обзоре.

Спрос на валюту и курс доллара

Напомним, НБУ в июне 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,986 млрд долларов, что на 2,8% меньше, чем в мае. Официальный курс доллара за июнь вырос на 3 копейки до 40,53 грн/доллар. На межбанке курс за месяц упал с 40,65 до 40,50 грн/доллар.

Население в июне купило в банках 972 млн долларов, что на 6,1% меньше по сравнению с маем. С начала года украинцы купили 5,238 млрд. долларов. Курс доллара на наличном рынке в июне колебался около 41 гривны. В целом за месяц курс упал на 25 копеек до 40,80 грн/доллар.

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