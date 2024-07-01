ua en ru
Пн, 01 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ за останній місяць скоротив продаж доларів із резервів для підтримки гривні

Україна, Понеділок 01 липня 2024 08:30
UA EN RU
НБУ за останній місяць скоротив продаж доларів із резервів для підтримки гривні Фото: НБУ продав у червні 3 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України у червні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,986 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Це на 2,9% менше, ніж у травні (3,072 млн доларів).

НБУ за останній місяць скоротив продаж доларів із резервів для підтримки гривні

З початку року НБУ продав на міжбанку 14,170 млрд доларів.

НБУ за останній місяць скоротив продаж доларів із резервів для підтримки гривні

У червні Україна отримала 1,9 млрд євро (близько 2,03 млрд доларів) міжнародної допомоги (транш Єврокомісії про програму за програмою Ukraine Facility). Таким чином, з початку року допомога досягла 13,85 млрд доларів.

У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні були трохи більшими, ніж допомога Києву. Проте найближчими днями надійде транш МВФ на 2,2 млрд доларів, що перекриє обсяг інтервенцій.

Проте у червні міжнародні резерви України знову скоротяться.

Курс долара у червні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

На початку червня курс оновив історичний максимум - 40,53 грн/долар. Потім курс знижувався та впав до 40,12 грн/долар. Однак 14 червня курс знову оновив максимум - 40,69 грн/долар. Потім долар коливався у вузькому діапазоні.

У результаті курс долара за червень зріс на 3 копійки до 40,53 грн/долар.

Готівковий курс залежить від міжбанку. Курс на готівковому ринку за червень упав на 25 копійок до 40,80 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Курс долара
NEWS
Зелена енергетика. Плюси, мінуси та навіщо Україні "енергетичний перехід"
Зелена енергетика. Плюси, мінуси та навіщо Україні "енергетичний перехід"
DAILY
Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує