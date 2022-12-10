НБУ назвав причини стабілізації на валютному ринку України

Як зазначили в НБУ, у листопаді пропозиція валюти підживлювалась як сезонним чинником (період сплати податку на прибуток), так і продовженням надходжень іноземної валюти від функціонування зернового коридору та міжнародної допомоги, у тому числі на підтримку ПЕК.

"Запровадження депозитів для хеджування населенням своїх валютних ризиків позитивно відобразилося на утримані відхилення готівкового курсу від безготівкового на рівні близько 10%", - зазначили в НБУ.