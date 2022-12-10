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НБУ назвав причини стабілізації на валютному ринку України

Фото: курс долара в листопаді був стабільним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У листопаді 2022 року ситуація на валютному ринку України була стабільною як на міжбанку, так у готівковому сегменті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (грудень 2022 року).

Як зазначили в НБУ, у листопаді пропозиція валюти підживлювалась як сезонним чинником (період сплати податку на прибуток), так і продовженням надходжень іноземної валюти від функціонування зернового коридору та міжнародної допомоги, у тому числі на підтримку ПЕК.

"Запровадження депозитів для хеджування населенням своїх валютних ризиків позитивно відобразилося на утримані відхилення готівкового курсу від безготівкового на рівні близько 10%", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом листопада 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 63,9 млн доларів і продав 1 632,76 млн доларів. Негативне сальдо становило 1 568,8 млн доларів. Таким чином НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку порівняно жовтнем на 22,8% (на 463,2 млн доларів), коли центробанк продав 2 079,6 млн доларів.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні. Питання може виникнути у разі погіршення ситуації на готівковому ринку.

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