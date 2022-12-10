НБУ назвал причины стабилизации на валютном рынке Украины

В ноябре 2022 года ситуация на валютном рынке Украины была стабильной как на межбанке, так и в наличном сегменте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (декабрь 2022 года).
Как отметили в НБУ, в ноябре предложение валюты подпитывалось как сезонным фактором (период уплаты налога на прибыль), так и продолжением поступлений иностранной валюты от функционирования зернового коридора и международной помощи, в том числе в поддержку ТЭК.
"Введение депозитов для хеджирования населением своих валютных рисков положительно отразилось на удержанных отклонениях наличного курса от безналичного на уровне около 10%", - отметили в НБУ.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 63,9 млн. долларов и продал 1 632,76 млн. долларов. Отрицательное сальдо составило 1 568,8 млн долларов. Таким образом НБУ сократил продажу валюты на межбанке по сравнению с октябрем на 22,8% (на 463,2 млн долларов), когда центробанк продал 2 079,6 млн долларов.
Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца считает, что Украине пока не нужна девальвация гривны. Вопрос может возникнуть при ухудшении ситуации на наличном рынке.
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