НБУ назвал причины стабилизации на валютном рынке Украины

Как отметили в НБУ, в ноябре предложение валюты подпитывалось как сезонным фактором (период уплаты налога на прибыль), так и продолжением поступлений иностранной валюты от функционирования зернового коридора и международной помощи, в том числе в поддержку ТЭК.

"Введение депозитов для хеджирования населением своих валютных рисков положительно отразилось на удержанных отклонениях наличного курса от безналичного на уровне около 10%", - отметили в НБУ.