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НБУ назвав причини стабілізації на валютному ринку України

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Україна, Субота 10 грудня 2022 11:28
НБУ назвав причини стабілізації на валютному ринку України Фото: курс долара в листопаді був стабільним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У листопаді 2022 року ситуація на валютному ринку України була стабільною як на міжбанку, так у готівковому сегменті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (грудень 2022 року).

Як зазначили в НБУ, у листопаді пропозиція валюти підживлювалась як сезонним чинником (період сплати податку на прибуток), так і продовженням надходжень іноземної валюти від функціонування зернового коридору та міжнародної допомоги, у тому числі на підтримку ПЕК.

НБУ назвав причини стабілізації на валютному ринку України

"Запровадження депозитів для хеджування населенням своїх валютних ризиків позитивно відобразилося на утримані відхилення готівкового курсу від безготівкового на рівні близько 10%", - зазначили в НБУ.

НБУ назвав причини стабілізації на валютному ринку України

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом листопада 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 63,9 млн доларів і продав 1 632,76 млн доларів. Негативне сальдо становило 1 568,8 млн доларів. Таким чином НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку порівняно жовтнем на 22,8% (на 463,2 млн доларів), коли центробанк продав 2 079,6 млн доларів.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні. Питання може виникнути у разі погіршення ситуації на готівковому ринку.

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