НБУ назвав причини стабілізації на валютному ринку України
У листопаді 2022 року ситуація на валютному ринку України була стабільною як на міжбанку, так у готівковому сегменті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (грудень 2022 року).
Як зазначили в НБУ, у листопаді пропозиція валюти підживлювалась як сезонним чинником (період сплати податку на прибуток), так і продовженням надходжень іноземної валюти від функціонування зернового коридору та міжнародної допомоги, у тому числі на підтримку ПЕК.
"Запровадження депозитів для хеджування населенням своїх валютних ризиків позитивно відобразилося на утримані відхилення готівкового курсу від безготівкового на рівні близько 10%", - зазначили в НБУ.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом листопада 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 63,9 млн доларів і продав 1 632,76 млн доларів. Негативне сальдо становило 1 568,8 млн доларів. Таким чином НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку порівняно жовтнем на 22,8% (на 463,2 млн доларів), коли центробанк продав 2 079,6 млн доларів.
Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні. Питання може виникнути у разі погіршення ситуації на готівковому ринку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.