НБУ назвав причини стабілізації на валютному ринку України

У листопаді 2022 року ситуація на валютному ринку України була стабільною як на міжбанку, так у готівковому сегменті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (грудень 2022 року).

Як зазначили в НБУ, у листопаді пропозиція валюти підживлювалась як сезонним чинником (період сплати податку на прибуток), так і продовженням надходжень іноземної валюти від функціонування зернового коридору та міжнародної допомоги, у тому числі на підтримку ПЕК. "Запровадження депозитів для хеджування населенням своїх валютних ризиків позитивно відобразилося на утримані відхилення готівкового курсу від безготівкового на рівні близько 10%", - зазначили в НБУ.