НБУ назвал причины стабилизации на валютном рынке Украины

В ноябре 2022 года ситуация на валютном рынке Украины была стабильной как на межбанке, так и в наличном сегменте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (декабрь 2022 года).

Как отметили в НБУ, в ноябре предложение валюты подпитывалось как сезонным фактором (период уплаты налога на прибыль), так и продолжением поступлений иностранной валюты от функционирования зернового коридора и международной помощи, в том числе в поддержку ТЭК. "Введение депозитов для хеджирования населением своих валютных рисков положительно отразилось на удержанных отклонениях наличного курса от безналичного на уровне около 10%", - отметили в НБУ.