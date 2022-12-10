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НБУ назвал причины стабилизации на валютном рынке Украины

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Украина, Суббота 10 декабря 2022 11:28
НБУ назвал причины стабилизации на валютном рынке Украины Фото: курс доллара в ноябре был стабильным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ноябре 2022 года ситуация на валютном рынке Украины была стабильной как на межбанке, так и в наличном сегменте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (декабрь 2022 года).

Как отметили в НБУ, в ноябре предложение валюты подпитывалось как сезонным фактором (период уплаты налога на прибыль), так и продолжением поступлений иностранной валюты от функционирования зернового коридора и международной помощи, в том числе в поддержку ТЭК.

НБУ назвал причины стабилизации на валютном рынке Украины

"Введение депозитов для хеджирования населением своих валютных рисков положительно отразилось на удержанных отклонениях наличного курса от безналичного на уровне около 10%", - отметили в НБУ.

НБУ назвал причины стабилизации на валютном рынке Украины

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 63,9 млн. долларов и продал 1 632,76 млн. долларов. Отрицательное сальдо составило 1 568,8 млн долларов. Таким образом НБУ сократил продажу валюты на межбанке по сравнению с октябрем на 22,8% (на 463,2 млн долларов), когда центробанк продал 2 079,6 млн долларов.

Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца считает, что Украине пока не нужна девальвация гривны. Вопрос может возникнуть при ухудшении ситуации на наличном рынке.

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