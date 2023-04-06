НБУ назвав причини покращення ситуації на валютному ринку за останній місяць

У березні 2023 року ситуація покращилася як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2023 року).

За даними НБУ, надалі звузився спред між готівковим та офіційним курсом, чому сприяли калібрування валютних обмежень, створення альтернативних інструментів для захисту заощаджень від курсових коливань та заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих заощаджень.

Як зазначили в НБУ, інтервенції з продажу валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку помітно зменшилися. "Головним чином цьому сприяли поліпшення очікувань в умовах кращої ситуації в енергетичному секторі та відсутності емісійного фінансування дефіциту бюджету, а також звуження дефіциту торгівлі", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, у березні Національний скоротив продаж валюти з резервів на 30% до 1,67 млрд доларів - мінімуму серпня 2022 року.

На готівковому ринку курс долара впав приблизно на 2 гривні з 40 до 38 гривень за долар. На початку квітня курс продовжує падати.

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