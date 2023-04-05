Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 5 квітня
В обмінних пунктах України сьогодні, 5 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 37,50 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,50 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- покупка - 37,00 грн (37,10 - 4 квітня)
- продаж – 37,50 грн (37,70 – 4 квітня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 39,80 грн (39,85 – 4 квітня),
- продаж – 40,50 грн (40,55 – 4 квітня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,30 грн (8,30 – 4 квітня),
- продаж – 8,75 грн (8,75 – 4 квітня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 5 квітня становить 39,8653 грн за євро (+0,1043 грн).
Нагадаємо, за березень українці скоротили купівлю валюти в банках до 424,3 млн доларів. Загалом з початку року громадяни поповнили свої валютні резерви майже на 2 млрд доларів.
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