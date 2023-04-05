ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 5 квітня

Новость на русском →
Україна, Середа 05 квітня 2023 11:04
Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 5 квітня Фото: курс долара впав на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 37,50 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • покупка - 37,00 грн (37,10 - 4 квітня)
  • продаж – 37,50 грн (37,70 – 4 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 39,80 грн (39,85 – 4 квітня),
  • продаж – 40,50 грн (40,55 – 4 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 4 квітня),
  • продаж – 8,75 грн (8,75 – 4 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 5 квітня становить 39,8653 грн за євро (+0,1043 грн).

Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 5 квітня

Нагадаємо, за березень українці скоротили купівлю валюти в банках до 424,3 млн доларів. Загалом з початку року громадяни поповнили свої валютні резерви майже на 2 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
DAILY
Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні