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НБУ назвал причины улучшения ситуации на валютном рынке за последний месяц

Фото: на валютном рынке Украины улучшилась ситуация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2023 года ситуация улучшилась как на безналичном, так и на наличном валютном рынке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (апрель 2023 года).

Как отметили в НБУ, интервенции по продаже валюты НБУ на межбанковском валютном рынке заметно снизились. "В основном этому способствовали улучшение ожиданий в условиях лучшей ситуации в энергетическом секторе и отсутствие эмиссионного финансирования дефицита бюджета, а также сужение дефицита торговли", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, сузился спрэд между наличным и официальным курсом, чему способствовала калибровка валютных ограничений, создание альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний и меры НБУ по повышению привлекательности гривневых сбережений.

"Сужение спрэда устраняет рыночные перекосы и увеличивает поступление валюты по официальным каналам", - говорится в обзоре.

Напомним, в марте Национальный сократил продажу валюты из резервов на 30% до 1,67 млрд долларов – минимума августа 2022 года .

На наличном рынке курс доллара упал примерно на 2 гривны с 40 до 38 гривен за доллар. В начале апреля курс продолжает падать .

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