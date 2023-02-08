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НБУ назвав причини підвищеного попиту на валюту на початку 2023 року

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Україна, Середа 08 лютого 2023 09:20
НБУ назвав причини підвищеного попиту на валюту на початку 2023 року Фото: НБУ пояснив ситуацію на валютному ринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Значний обсяг продажу Національним банком валюти з резервів у січні 2023 року був викликаний великим обсягом гривні на ринку та зменшенням експортної виручки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, у січні чистий продаж валюти НБУ знизився порівняно з груднем 2022 року лише на 100 млн доларів - до 3,1 млрд доларів.

"Збереження обсягів валютних інтервенцій НБУ на рівні, близькому до попереднього місяця, з боку попиту зумовлене впливом значних бюджетних видатків наприкінці 2022 року, а з боку пропозиції - поєднанням сезонного чинника (зниження експортних надходжень на початку року) та наслідків повномасштабної війни на економічну діяльність експортерів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у січні НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 3,1 млрд доларів, скоротивши на 100 млн доларів обсяг продажу в порівнянні з груднем, коли також спостерігався значний попит на валюту.

Крім того, за січень 2023 року українці купили в банках рекордний обсяг валюти - 564,0 млн доларів.

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